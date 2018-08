"Holländisch", "Niederländisch", "Friesisch" - was bedeutet das eigentlich dieser Tage? Das Theaterkollektiv Wunderbaum hinterfragt laut und mit furiosem Hintersinn, was es im heutigen Europa mit Nation, Identität und patriotischen Klischees auf sich hat. Wie könnte, sollte unser Leben aussehen in der Zukunft? In der Ausstellung "Places of Hope" erkunden die Besucher - mit 3D-Brillen - farbenfrohe Szenarien. "Dare to be different" ist eines der Leitmotive in Leeuwarden 2018. "Different" - so empfanden die Leeuwardener seinerzeit wohl auch den berühmtesten Sohn der Stadt, den Zeichner und Grafiker M.C. Escher. Ihm war es zu 'eng' in der Weite Frieslands, er ging jahrelang nach Italien und Spanien, ließ sich dort inspirieren zu seinen heute weltberühmten illusionistischen Grafiken. "Escher auf Reisen" - so der Titel der Ausstellung im renommierten Fries-Museum Leeuwarden.