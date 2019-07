Stadt, Land, Fluss

Auch um teuren Mieten in Berlin zu entgehen, ist die KoDorf-Bewegung entstanden, die urbanes Leben und Arbeiten auf dem Land propagiert. Jo Schück schaut sich das an und trifft im brandenburgischen Wiesenburg den Initiator der Bewegung, den Journalisten Frederik Fischer. Schließlich fragt "aspekte", was mit maroden Schlössern und Herrschaftssitzen in der Provinz passieren soll. Eilika von Anhalt, zum Beispiel, würde in Schloss Dornburg an der Elbe, gerne ein Kreativlabor einrichten.