aspekte - on tour vom 2. Oktober 2020

Über Vergangenheit und Zukunft der traditionellen Verbundenheit spricht aspekte in den USA mit Anhängern und Gegnern von Trump, darunter mit der New Yorker Künstlerin Deborah Brown, die familiäre Beziehungen nach Weimar hat, und mit Deutschlands Generalkonsul David Gill. Er sagt, dass es wieder mehr ausgebürgerte Deutsche in den USA gäbe, die jetzt ihren deutschen Pass zurück möchten.