aspekte - on tour am 26. April 2019

Ist es wirklich so, dass die Fleißigen für die Faulen zahlen in der EU? Jo Schück forscht nach und spricht mit Ingo Egloff vom Hamburger Hafen über das Vorurteil, Deutschland sei nur Zahlmeister der EU. In Polen erklärt die deutschpolnische Journalistin Aleksandra Rybinska, warum die EU vielen als "übergriffiger Superstaat" erscheint. Entfernt die Justizreform in Polen das Land von der EU? Dazu äußern sich Richter und Aktivisten in Warschau.