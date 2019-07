aspekte - on tour in Thüringen

In Weimar schaut sie sich im neuen „Bauhaus-Museum“ um und spricht mit der frischgebackenen Präsidentin der Klassik Stiftung Weimar, Ulrike Lorenz, über ihre Vorhaben. In Bad Frankenhausen besucht Katty Salié mit dem Papst-Maler Michael Triegel Europas größtes Panoramagemälde, das den heroischen Titel "Frühbürgerliche Revolution in Deutschland" trägt.