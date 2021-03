In deutschen Schulen wurde jahrelang geklagt: Zu wenige Schulen, zu große Klassen, marode Gebäude, schleppende Digitalisierung und vor allem: zu wenig Lehrende. "Bildungsoffensiven" verdienten selten ihren Namen, die Schul-Verwaltung schleppte sich vielerorts dahin und wissenschaftliche Erkenntnisse über alternative Lernoptionen kamen im Schulalltag oft nicht an. Jetzt, in der Corona-Krise, muss bei geschlossenen Schulen plötzlich vieles gehen: Lernende und Lehrende kommunizieren in großem Maßstab digital, tauschen sich über E-mail, Internet-Plattformen und per Experimental-Video über Lehrinhalte aus - ob in Mathe oder bei der musikalischen Ausbildung. Selbst Sportvereine bieten Schülerinnen und Schülern daheim alternative Übungen zum fit bleiben an. Manchmal sind es sogar die "digital natives", die den Lehrenden Tipps geben, wie Online-Unterricht am besten funktionieren kann. Ist die vielbeschworene Bildungsmisere in unserem Land so gleich mitzukurieren - die Krise ein Motor? Wenn es so einfach wäre, meint der Astrophysiker und ZDF-Wissens-Experte Harald Lesch, der nicht nur digitales Lernen analysiert, sondern sich in seinem neuen Buch "Wie Bildung gelingt" auch Gedanken zur Schule in Deutschland über die Krise hinaus gemacht hat.