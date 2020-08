Ausrine Stundyte und Asmik Grigorian in "Elektra"

Quelle: obs/arte

Franz Welser-Möst gilt als einer der besten Richard-Strauss-Dirigenten überhaupt. Kein Wunder, dass Markus Hinterhäuser ihm die Eröffnungspremiere der Festspiele – Richard Strauss’ „Elektra“ – anvertraut hat. Sein Dirigat der über 100 Musiker der Wiener Philharmoniker ist nicht nur aus Corona-Gründen eine extreme Herausforderung: das Orchester spielt für 110 Minuten an der Grenze der Belastbarkeit, so komplex, so mitreißend und so dramatisch schön ist diese Partitur. Die lettische Sopranistin Asmik Grigorian, die in der diesjährigen „Elektra“ die Rolle der Chrysotemis übernimmt, sagt: „Corona hat mein Leben gerettet.“ Nach ihrer atemberaubenden „Salome“-Darstellung vor zwei Jahren in Salzburg hat sie eine unvergleichliche internationale Karriere gestartet, die sie an den Rand der Erschöpfung brachte. Die durch die Pandemie erzwungene Zwangspause hat ihr daher eher gut getan.