Mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels wird in diesem Jahr der ukrainische Schriftsteller Serhij Zhadan ausgezeichnet. In seiner Heimat ist er ein Star, in Deutschland spätestens mit dem Roman "Internat" 2018 bekannt geworden. Doch Zhadan ist nicht nur Schriftsteller und Musiker, sondern er hat sich schon immer politisch engagiert: in der "Orangen Revolution", während des "Euromaidan". Auch jetzt ist er aktiv. In dem Krieg, mit dem Russland die Ukraine überzieht, hilft er als Freiwilliger in seiner Heimatstadt Charkiw. Immer wieder schreibt er in deutschen Zeitungen über die Lage seiner Landsleute. Wie sieht er die Zukunft seines Landes? Und was kann Schreiben über den Krieg bewirken?