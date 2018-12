Kultur | aspekte - Auf der aspekte-Bühne:

Am 20. Januar 2017 erscheint das Debütalbum von Norma Jean Martine: „Only In My Mind“. Die 23jährige Amerikanerin lebt seit 2011 in London und verzaubert ihre Hörer mit einer unglaublichen Stimme und einer mitreißenden Mischung aus Blues, Soul und Pop. …