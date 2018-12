Kultur | aspekte - Botschaften aus dem Gefängnis

Seit dem Putschversuch hat Erdogan 32.000 Andersdenkende verhaftet. Zweien von ihnen möchte Can Dündar für all die anderen eine Stimme geben: aufrüttelnde Zeilen der Autorin Asli Erdogan (84 Tage in Haft) und eine Botschaft des Journalisten Ahmet Altans‘ …