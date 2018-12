Kultur | aspekte - Drill, Druck und Disziplin

Für Bildung und Nachhilfe blättern in Singapur auch nicht wohlhabende Eltern viel Geld hin. Aber auch die Regierung investiert Millionen in das Bildungssystem. Singapur - ein kleiner Stadtstaat ohne eigene natürliche Ressourcen setzt in Hightech-Schulen …