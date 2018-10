aspekte extra: Die Frankfurter Buchmesse 2018

Ein Schnellkurs in "Creative Writing" - nicht bei irgendeinem x-beliebigen Schriftsteller sondern bei zwei literarischen Schwergewichten. Sie wurden mit Auszeichnungen überhäuft und führen regelmäßig Bestsellerlisten an: Martin Amis, der scharfzügige Brite mit Sitz in New York und Daniel Kehlmann, der deutsche Superstar der Literatur. Er hat gerade eine Sammlung an Amis-Essays herausgegeben. Ein 'Best-of-Amis' sozusagen, unter anderem mit Portraits von Donald Trump, Roman Polanski bis hin zu Truman Capote. Hochpräzise in den Beobachtungen und stilistisch auf höchstem Niveau, schafft es der Brite, die Eigenheiten, ja Abgründe der Portraitierten auszuloten. "Eine Schule des Denkens" sagt Kehlmann über Amis Essays und "eine Impfung gegen geistige Kurzschlüsse". Höchste Zeit also, dass wir von Beiden etwas lernen. Ein Gespräch auf einem Dach in Brooklyn, wo beide Schriftsteller leben.