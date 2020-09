aspekte extra von der Frankfurter Buchmesse 2019

Berlin in den 90erJahren – eine Insel der Freiheit, auf der alles möglich schien. In dieser Zeit des Aufbruchs setzt Jackie Thomaes Roman "Brüder" ein. Mick, der "Nachtlebendesperado" rauscht durch die Nächte, Clubs und Betten. Irgendwo ankommen? Wozu? Mick ist einer von zwei Brüdern, die beide in der DDR aufgewachsen sind, bei verschiedenen Müttern. Sie kennen sich nicht. Der andere ist Gabriel, er zieht nach London. Sein Leben ist das genaue Gegenteil. Er ist strebsam, karriereorientiert, wird zum Stararchitekten und gründet eine Familie. Ihm folgt die Erzählung im zweiten Teil des Romans durch die Nuller Jahre. Was die beiden Brüder verbindet: der abwesende Vater. In den Siebziger Jahren war er, wie so viele afrikanische Arbeiter und Studenten, in die DDR gekommen, aber später in die Heimat zurückgekehrt. Er hinterlässt seinen deutschen Söhnen die Hautfarbe und die immer wiederkehrende Frage der Außenwelt nach ihrer Herkunft. Wie werden wir zu denen, die wir sind? Diese Frage stellt Jackie Thomae in ihrem Roman. Sind es die Gene, die uns prägen, ist es das Umfeld? Oder entscheiden wir selbst? "Brüder" ist nominiert für den Deutschen Buchpreis 2019.