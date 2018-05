aspekte am 30. September 2016

Ferdinand Schmalz Stücke haben so seltsame Namen wie „Am Beispiel der Butter“, „Dosenfleisch“ oder „Der Herzerlfresser“. Der Mann hat eine Schwäche für Lebensmittel, soviel ist sicher. Die hat auch keinen Halt vor seinem Künstlernamen gemacht - denn bürgerlich heißt er einfach Matthias Schweiger. Schmalz gehört zu den derzeit meist gespielten österreichischen Dramatikern. Seine Stücke spielen in Molkereien, in einer Autobahnraststätte, im Einkaufszentrum oder im Thermalbad. Ihn interessiert das Alltägliche, das scheinbar Banale, die Fußnote in der Regionalzeitung. Der Theaterautor Ferdinand Schmalz ist ein begnadeter Wortakrobat. Er „fettet“ seine Texte an mit Witz, Beobachtungsgabe, Ironie und illustren Metaphern. Seine Sprachspiele sind die Essenz der Stücke. Er wechselt zwischen einer manieristischen Kunstsprache und Kalauern hin und her - ein großes Vergnügen. Und ihm gelingt der Drahtseilakt, noch so Banales durch seinen humoristischen oberösterreichischen Blick in etwas Relevantes zu verwandeln. Mit seinem Debüt „Am Beispiel der Butter“ gewann er 2013 den Retzhofer Dramapreis, er war beim Mühlheimer Theatertreffen und eröffnete letztes Jahr mit „Dosenfleisch“ die Berliner Autorentheatertage. Jetzt feiert Schmalz neues Stück „Thermaler Widerstand“ am Deutschen Theater in Berlin Premiere. Grund genug, sich Ferdinand Schmalz genauer anzusehen.