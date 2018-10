Die Themen am 21. Oktober 2016

"The Boss" ist krank. Zumindest war er das, jahrzehntelang. Bruce Springsteen hat seine Autobiografie geschrieben. Und was für eine. Es sind knapp 700 Seiten geworden, nicht unangemessen für einen Musiker, der auch mit 67 Jahren noch 4-stündige Konzerte feiert. Ja, feiert - die Bühne ist sein Ort der Freiheit, war lange Zeit seine einzige Zuflucht. Es waren Zeiten, in denen er regelmäßig Therapeuten besuchte. Sein Vater, irischstämmig, hat ihm die Depression "vermacht", war stärker als die lebensfrohe, italienischstämmige Mutter, damals, in Freehold, New Jersey - in der katholisch geprägten Arbeitergegend, in der der kleine Bruce aufwuchs, und dessen Ausbruchs-Werkzeug die Gitarre werden sollte. "Born to Run" - geboren, fortzulaufen, so hieß sein Album 1975, ein Meilenstein und der kommerzielle Durchbruch für Bruce Springsteen. Einen besseren Titel hätte er kaum für seine Autobiografie finden können - "Born to Run", ein ehrliches, anrührendes, aber auch humorvolles, rebellisches Buch, in dem Springsteen es schafft, den Geist des Rock ‚n Roll wie überhaupt das turbulente Amerika ab den 60ern zwischen zwei Buchdeckel zu packen - und dabei stets persönlich bleibt; geschrieben von einem, der den amerikanischen Traum lebte, dabei aber rastlos immer weiterlief, der Angst hatte - am meisten vor sich selbst.