Die Preisträgerin oder der Preisträger wird am Donnerstag, den 15. Oktober 2020, um 10.00 Uhr auf dem Blauen Sofa unter dasblauesofa.zdf.de bekannt gegeben und ist Gast in der aspekte-Literaturgala am 16. Oktober 2020 um 23.00 Uhr imZDF.