Über 6000 Museen gibt es in Deutschland – darunter viele kleine, sehr verdienstvolle, die es aber kaum ins Rampenlicht der Medien schaffen. aspekte will einigen dieser kleinen Häuser einen großen Auftritt verschaffen und sie in Kurzporträts vorstellen. Welches Museum genau, da entscheidet das Los: einmal pro Monat - zwölf Mal im Jahr - live gezogen aus Ihren Einsendungen im "aspekte-Museumslotto".