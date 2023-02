"Der lange Schlaf" Schauspielhaus Hamburg

Quelle: ZDF

"Der lange Schlaf" – eine Erstaufführung am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg – zeigt, wie uns aktuelle Themen um den Schlaf bringen: Umweltkatastrophen, Lebensmittelknappheit, Unruhen, Geisterstädte. Der Klimakollaps kommt näher. Um die Menschheit zu retten, sollen alle, weltweit, für ein Jahr in ein künstliches Koma, in eine Art Dornröschenschlaf versetzt werden. Eine globale Dystopie, mit Lina Beckmann und Mehmet Ateşçi in den Hauptrollen.