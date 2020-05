aspekte Talk mit Igor Levit (Folge 1)

Wie klingt Einsamkeit? Kann Musik Solidarität herbeiführen? Und wie lässt sich Freiheit hörbar machen? In den jeweils zehn- bis fünfzehnminütigen Gesprächen, die Jo Schück mit Starpianist Igor Levit führt, geht es um Musik in all ihren Facetten, um Klassik und Pop und natürlich um die Wirkung der Musik auf ihre Zuhörer – und um die Welt, in der wir leben und in der Musik entsteht. Wie politisch ist Musik? Wie frei sind Interpret und Hörer? Und warum werden manche Stücke weltberühmt und andere nicht? Zwischendrin wird natürlich auch immer wieder in die Tasten gegriffen. Igor Levit präsentiert unterschiedliche Werke der Klavier-Literatur, Berühmtes und Abseitiges, Klassisches und Poppiges.