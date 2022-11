Religion spielt in den politischen Auseinandersetzungen in den USA eine dominante Rolle. In Pullman, einer Kleinstadt in Washington State in der Nähe der Grenze trifft Jo Schück Pastor Steve van Kuiken. Er hat sehr klare Ansichten zu den politischen Themen der Zeit, und er tut sie auch kund. Es ist seine Kirche, über deren Tür die Regenbogenfahne hängt, die homosexuelle Gottesdienstbesucher begrüßt. Van Kuiken traut auch gleichgeschlechtliche Ehepaare. „Selbstverständlich unterstütze ich das Recht einer Frau, sich für eine Abtreibung zu entscheiden“, sagt Van Kuiken. Nur 15 Autominuten entfernt in Moscow (Idaho) liegt das Zentrum der Christ Church, die der Theologe und Pastor Douglas Williams aufgebaut hat. Wilson verbindet das Konzept militanter Männlichkeit mit dem Herrschaftsgedanken des "Dominionismus": Es ist eine «Theologie des Faustkampfes», wie er selbst sagte, in der Jungen beigebracht wird, zu kämpfen. Wilson ein Anhänger der Lehre von der Komplementarität der Geschlechter. So schreibt er, dass Frauen durch die von Feministinnen geforderte Gleichstellung «der Schönheit der Unterwerfung beraubt» würden. Mehr noch, Sex könne per Definition keine Handlung zwischen gleichberechtigten Parteien sein: «Ein Mann penetriert, erobert, kolonisiert, pflanzt. Eine Frau empfängt, ergibt sich, akzeptiert.» Homosexualität ist in den Augen Wilson strafwürdig – eine angemessene Strafe wäre die «Verbannung».