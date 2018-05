aspekte vom 1. Dezember 2017

Im September sind die Neuen angetreten. Chris Dercon, ehemals Direktor der Tate Modern in London und seit seiner Berufung vor zwei Jahren der wohl umstrittenste Intendant aller Zeiten, hat mit seinem neuen Team die Volksbühne in Berlin eröffnet. Oder besser gesagt: eine temporäre Spielstätte, den Hangar auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof. Das Haus am Rosa-Luxemburg-Platz wurde zu dem Zeitpunkt noch renoviert. Der Tänzer und Choreograph Boris Chamatz lud mit "A Dancers Day" zum Tanz ein - und zwar alle Besucher. Das hatte er zuletzt auch in der Tate Modern in London gemacht, unter freiem Himmel gab es das allerdings von ihm noch nicht zu sehen. "Ringelpiez am Rosinenbomber" titelte die FAZ spöttisch. Ganz so schlimm war es dann nicht, aber ein Paukenschlag gelang dem Team um Chris Dercon damit auch nicht gerade. Zum Tanz gesellte sich ein paar Wochen später die erste Theateraufführung von Mohammad al Attars "Iphigenie". Laiendarstellerinnen aus Syrien sprechen darin in einem gespielten Casting über ihre Fluchterfahrungen und Alltag. Als Überbau ist da noch Iphigenie", die Märtyrerin". Ambitioniert, aber großes Theater sieht anders aus.