aspekte am 1. Februar 2019

Die kanadische Electroclash-Sängerin Peaches trifft auf das Staatstheater Stuttgart – in einer ambitionierten Inszenierung, die Oper, Schauspiel und Ballett zusammenführt und an eine große gesellschaftliche Debatte anknüpft: die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Frage weiblicher Selbstbestimmung in einer noch immer patriarchal organisierten Welt. Das Stück "Die Sieben Todsünden" (aus der Feder von Kurt Weill und Bertolt Brecht) erzählt die Geschichte der jungen Frau Anna, die von der eigenen Familie zur Prostitution gezwungen wird und sich gegen Unterdrückung und Gewalt behaupten muss. Regisseurin Anna-Sophie Maler inszeniert das Ballett zwischen Oper und Club – mit der Schauspielerin Josephine Köhler, dem Tänzer Louis Stiens – und Peaches, die durch ihre künstlerische Arbeit seit Anfang der Nuller Jahre zu einer Ikone der Freiheit und der (sexuellen) Selbstbestimmung geworden ist (mit Songs wie "Fuck The Pain Away" oder "Boys Wanna Be Her"). Was erzählt uns das Stück über unsere Gesellschaft, über Gender Pay Gap, Feminismus und die späten Tage des Patriarchats? Über Macht, Sex und Körper? Und welche Rolle spielt Peaches dabei?