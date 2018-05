aspekte am 1. Juni 2018

Die Weltlage ist bei weitem nicht so schlecht, wie die meisten Menschen glauben. Das ist die Botschaft von Hans Rosling, dem im vergangenen Jahr verstorbenen schwedischen Gesundheitsforscher. Nachdem er durch seine TED Vorträge zum Internetstar geworden war, hatte er gemeinsam mit seiner Schwiegertochter und seinem Sohn begonnen, ein Buch zu schreiben. Nun haben die beiden es posthum zuende gebracht - und tatsächlich ist "Factfulness" Roslings Testament für die Menschheit, ein bewegender Versuch, durch faktenbasiertes Urteilen Zuversicht zu gewinnen. Wie negativ die Weltsicht der Mehrzahl ist, zeigt Rosling in einem einfachen Versuch. Er stellt Fragen wie: Wie viele Kinder auf der Welt sind geimpft? A 20 Prozent, B 50 Prozent oder C 80 Prozent. Tatsächlich ist C richtig. Selbst eine Gruppe von Nobelpreisträgern - so Rosling - hat schlechter abgeschnitten, als dies eine Gruppe von Schimpansen getan hätte. Rosling will uns von unseren Vorurteilen kurieren und uns klar machen, dass der Menschheit ein spektakulärer Aufstieg aus absoluter Armut gelingt. Immer größere Teile der Weltbevölkerung erreichen heute eine Wohlstandsstufe vergleichbar mit der in Schweden oder Deutschland. Sie haben abwechslungsreiche Ernährung, sind mobil, haben ein Schlafzimmer, Elektrizität und fließend Wasser und ihre Kinder gehen durchschnittlich mehr als neun Jahre zur Schule. Roslings Wunsch ist, dass wir nicht länger in Kategorien von "Wir" und "Sie" denken, sondern eine gemeinsame Entwicklung der Gattung sehen. Und der immer wieder geäußerten Sorgen, dass die Bekämpfung von absoluter Armut und Kindersterblichkeit die Bevölkerungsexplosion noch vorantreiben und den Planeten überfordern könnte, nimmt er mit validen Daten und Statistik den Wind aus den Segeln.