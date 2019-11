aspekte vom 1. November 2019

Quelle: Heyne

Legenden leben ewig. Und im Fall von Prince Roger Nelson spricht die Legende auch noch posthum zu ihren Fans. Drei Jahre nach seinem Tod erscheint die von Prince selbst begonnene, aber unvollendete Autobiografie "The Beautiful Ones" - zur Veröffentlichung aufbereitet von Dan Piepenbring, einem Journalisten und Freund des Musikers. Prince zeigt sich darin von seiner ganz privaten Seite. Und auch der Co-Autor lässt uns einige Blicke backstage werfen. Ein Prince von ungewohnter Seite wird sichtbar. Schon zu Lebzeiten hatte sich Prince mit Dan Piepenbring beraten und an der Autobiografie gearbeitet – und nun hat Piepenbring sie vollendet. Das Genie Prince - der ungeheuerliche Tänzer, Sänger, Musiker, Komponist, Produzent, Schauspieler und Regisseur - kommt einem so nahe, dass man fast vergisst, dass er das Buch nicht selbst zu Ende geschrieben hat. Es ist eine Entdeckung des Menschlichen hinter der Bühnenfigur Prince, der trotz seines viel zu frühen Todes sagenhafte 38 Jahre im Musikgeschäft aktiv war – legendär eben.