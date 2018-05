aspekte vom 1. September 2017

Endlich kann sich Tschechien weltweit Ruhm und Ansehen verschaffen. Im Frühjahr 2018 startet die erste tschechische Raumfahrt-Unternehmung ins All. Der mutige Astronaut Jakub Prochazka soll an Bord der „Jan-Hus-1“ eine kosmische Wolke untersuchen. Zwar gab es bereits einmal einen tschechischen Raumfahrer, aber das war in den 1970er Jahren und man war lediglich zu Gast beim Großen Bruder UdSSR. Jetzt also die Chance auf nationale Größe mit eigener Mission. Aber schon kurz nach dem Start geraten die astronomischen Messungen aus dem Fokus: Der Raumfahrer beschäftigt sich mehr mit der Vergangenheit, seiner eigenen, der seiner Familie, aber auch der seines Landes. Die Gespenster der Geschichte greifen nach ihm: Warum war der Vater Kollaborateur der Kommunisten, welches Unrecht beging er und warum machte eine halbe Nation mit? Es beginnt eine groteske, absurde, aberwitzige und tiefgründige Suche nach Identität, nach Unverwechselbarkeit, nach dem eigenen Platz in der Geschichte. Eine fulminante Hommage an ein kleines Land. Ein Schelmenroman, ganz in der Tradition des „Braven Soldaten Schwejk“. Weltweit gefeiert wird der Erstling des 28-jährigen Jaroslav Kalfař. aspekte traf den Autor am Schauplatz des Romans, in Prag.