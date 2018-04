aspekte vom 10. November 2017

Dieses Tennis-Match war die sportliche Version der Mondlandung. 90 Millionen Zuschauer verfolgten weltweit die TV-Übertragung des "Battle of the Sexes" am 20. September 1973 im Astrodome in Houston. Auf dem Platz: Billie Jean King, 29 Jahre, gegen Bobby Riggs, 55 Jahre. Was nach einem gigantischen, unterhaltsamen Schaukampf aussah, hatte in Wirklichkeit einen bitterernsten Hintergrund: Billie Jean King kämpfte um die Gleichstellung der Frauen im Tennissport, forderte mit Gleichgesinnten, dass die Preisgelder der Frauen an die der Männer angeglichen werden. Das Match war für sie eine Gelegenheit, zu demonstrieren, dass Frauen kein schlechteres, kein unattraktiveres Tennis spielen als Männer. Das Regisseuren-Paar Valerie Faris und Jonathan Dayton haben das historische Ereignis in "Battle of the Sexes" verfilmt, mit einer grandiosen Emma Stone als Billie Jean King.