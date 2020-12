An Kunst Teil zu haben – nicht nur als Betrachter – das ist der Grundgedanke des Projekts „Neue Auftraggeber“. Kunst entstehen zu lassen, als Auftrag von Bürgerinnen und Bürgern. Was klassenkämpferisch klingt, ist sogar revolutionär. Nicht der Staat, eine Stadt, oder reiche Mäzene beauftragen Künstlerinnen und Künstler, sondern jede beliebige Person, so sie oder er denn einen Auftrag hat, begleitet von klugen Mediatoren. Angefangen hat es vor 30 Jahren in Frankreich. Mittlerweile ist das Prinzip auch in Deutschland angekommen und es werden die unterschiedlichsten Aufträge unterstützt. So entstand etwa der Comic „Temple of Refuge” im Auftrag des kurdischen Irakers Sartep Namiq, der 2016 nach Deutschland kam und ein Jahr im Flüchtlingscamp auf dem Tempelhofer Feld lebte. Doch „Neue Auftraggeber“ sind genau wie Sartep Namiq auch die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Steinhöfel in Brandenburg. Bei ihnen geht es nicht um einen Comic, sondern um die große Frage, wie sie miteinander gut alt werden können. Zusammen mit der Theatergruppe Rimini-Protokoll und dem Baukollektiv Construct Lab suchen die Menschen aus Steinhöfel nach gemeinsamen Geschichten, Rezepten (auch fürs Leben) und nach ihren Wurzeln. Die Idee der neuen Auftraggeber ist so offen wie die Gesellschaft selbst. Menschen erleben, dass Kunst den Alltag gestaltet und verändert und sie selbst Teil des Prozesses werden. Das schafft eine neue Selbstverständlichkeit, ganz ohne Museumsgebäude, Eintrittsgeld und teure Ausstellungsstücke.