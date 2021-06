Schöne Neue Arbeitswelt. "New Work". Oder auch "Arbeit 4.0". Klingt alles irgendwie verheißungsvoll. Hinzu kommt, dass die deutsche Wirtschaft offenbar glimpflich durch die Pandemie kommt und die Arbeitslosenzahlen "im Rahmen" bleiben - also alles auf Kurs bei Wohlstand und Beschäftigung. Oder? Mitnichten. Die Zeiten von "Wohlstand für Alle" sind lange vorbei. Wie konnte es soweit kommen? Auskunft gibt zum Beispiel Julia Friedrichs. In ihrem neuen Sachbuch "Working Class" lässt die Autorin und Journalistin stellvertretend einige derer zu Wort kommen, die in den Medien und ihrer Darstellung oftmals durchs Raster fallen. Friedrichs beschreibt nichts geringeres als eine Zeitbombe – sie tickt mit dem Herannahen der Rente für die Generation der "Boomer". Und wie ist das mit der "Arbeit 4.0", den zigtausend kreativen neuen Jobs in der zunehmend durchdigitalisierten Gesellschaft, von denen immer wieder zu hören ist? In einem gewerkschaftsbefreiten Arbeitsmarkt, grenzenloser RundumdieUhr-Verfügbarkeit eines digitalen Sklavenheeres auf allen Kontinenten, ist für einen zunehmenden Teil der Beschäftigten jegliche Form von sozialer Sicherung eine Utopie.