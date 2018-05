Die Revoluzzer von einst sind die Rentner von heute. Aber auch nach 50 Jahren wird über kaum etwas so kontrovers diskutiert wie über den Mythos '68. Ohne Studentenbewegung, sagen die einen, wäre aus dem autoritären, miefig-piefigen Westdeutschland nie das weltoffene und freie Deutschland von heute geworden. Ohne '68 keine Frauenbewegung, keine Gleichstellung von Lesben und Schwulen, keine Aufarbeitung der Nazi-Verbrechen, keine sexuelle Revolution, keine Reform des Bildungswesens. Das konservative Lager dagegen stört sich am moralisierenden Belehrungston, der bis heute die Debatten beherrscht. Was immer gesellschaftlich schief läuft, Schuld haben natürlich die 68er: Drogenkonsum, Schwangerschaftsabbrüche, Scheidungsraten, Bildungsmisere, Kinderpornografie, überhaupt die allgemeine Verrohung der Sitten. "Revolution ist ein langer komplizierter Prozess, wo der Mensch anders werden muss", so Rudi Dutschke. Kein Zweifel: Dutschkes Traum von der Weltrevolution oder der Abschaffung des Kapitalismus war schnell ausgeträumt. Aber sind die 68er deshalb gescheitert? Oder haben sie das Land womöglich nachhaltiger verändert als jede (echte) Revolution davor?