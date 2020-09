aspekte am 11. September 2020

Der Schauspieler Benny Claessens auf dem Kunstfest Weimar

Quelle: dpa

Das Kunstfest Weimar ist das erste deutschsprachige Bühnenfestival, das nach dem Corona-Lockdown in die Offensive geht und sich traut. Noch bis zum 13.9.2020 finden an zwölf Spielorten in Weimar über 200 Veranstaltungen statt. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren zwar in abgespeckter Version, dafür aber mit einem fulminanten Programm. Das Festival ausfallen zu lassen, wäre für Rolf Hemke, Leiter des Kunstfests Weimar, nicht denkbar gewesen: "Wir müssen weitermachen. Wir müssen für unser Publikum das sein. Wir müssen für unser Publikum spielen, koste es, was es wolle." Dass sich die neue Corona-Realität auch im Programm ausdrückt, ist für den Macher unabdingbar gewesen. Dafür hat er sogar eine Uraufführung in Auftrag gegeben: Umgesetzt hat sie die Autorin Theresia Walser, die auch zum ersten Mal Regie führt. In "Endlose Aussicht – Ferien auf dem Seuchendampfer" wird eine Kreuzfahrt zum endlosen Monolog über eine Reise, in der die Zeitzonen immer mehr verschwimmen und die Pandemie die Normalität aushebelt. Mit "Five Deleted Messages" von Falk Richter und dem Sybille Berg-Text "Paul oder Im Frühling ging die Welt unter" in der Inszenierung von Ersan Mondtag nähern sich auch diese Stücke dem Thema der letzten Monate. Geistreich, hintersinnig und witzig. Doch ist es möglich, einfach die Reset-Taste zu drücken, auf der Bühne und im Zuschauerraum für größtmöglichen Abstand zu sorgen und dann wieder von vorne zu beginnen?