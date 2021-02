Ist uns das Lachen vergangen?

Corona hat auch die fünfte Jahreszeit fest im Griff – in diesem Jahr keine Fastnacht, kein Karneval. Darauf zu verzichten, ist vor allem für die Narren in den Karnevalshochburgen am Rhein nicht leicht. Kein Straßenkarneval, keine Prunksitzungen, kein Rosenmontagszug – doch zumindest in Köln geben sie den Karneval nicht ganz dran und suchen nach coronagerechten Alternativen: von verschiedenen Streaming-Formaten über den mit Puppen nachgestellten Rosenmontagszug bis hin zu Karnevals-Konzerten mit echter Bühne und dem Publikum in Autos. Katty Salié, die sonst selbst begeistert mitfeiert, trifft das traditionelle Kölner Dreigestirn und andere Karnevalist*innen und fährt zum Autokonzert mit den angesagten Kölner Bands. Wie gehen sie alle mit der aktuellen Situation um? Warum spielt der Karneval am Rhein so eine wichtige Rolle? Und: Darf man trotz Krisen lachen und ausgelassen sein?