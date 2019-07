aspekte am 12. Juli 2019

Die 60.000-Einwohnerstadt Matera ist eine der beiden europäischen Kulturhauptstädte 2019. "Open future", so lautet ihr Motto. Das heißt Zugang für alle, offene Debatten, Toleranz. Schwierig mit einer Staatsregierung, die auf Abschottung setzt. Kultur unter einer nun rechtsgerichteten Regierung in Rom erzeugt Spannungen. Wirkt sich das auf das Programm aus? Fast hellsichtig hatte sich Matera einst hinein geschrieben: "Wir wollen den ganzen Süden repräsentieren. Wir wollen für jene vergessenen Kulturen stehen, die alle Krisen überlebt haben!“ Der Süden war für die Regierungen schon immer weit weg: In den 30er Jahren schickten die Faschisten ihre Gegner gerne nach Matera in die Verbannung. Als "nationale Schande" wurde die kleine Stadt berühmt, denn dort lebten 15.000 Menschen in spät-antiken Höhlenwohnungen (Sassi) ohne Wasser, dafür mit ihren Eseln zusammen. Heute sollen die Sassi als Weltkulturerbe Teil des Kulturhauptstadtjahrs sein und statt Schwein und Esel hausen hier jetzt Luxus-Gäste aus aller Welt - über Airbnb. Eine Ausstellung in einer künstlichen Höhle zeigt eine ganz andere, überraschende Vision: Die alten Höhlenwohnungen sind Vorbild für Städte der Zukunft. Vielleicht gar für die Besiedlung des Mars! Sie sind effizient, energiearm und der Umwelt angepasst. Viele Kulturprojekte gibt es in der Stadt zu entdecken, sie kommen bei Touristen und Materanern gut an - wie das gemeinsames Lampenbauen für die Beleuchtung der Stadt. Schneider Ibrahim Savane - er kam vor drei Jahren von der Elfenbeinküste mit dem Boot übers Meer - schneidert aus Rettungsdecken edle Kleider. Teil eines Kulturhauptstadt-Projekts, das Einwohner und Geflüchtete zusammenbringt. In Zeiten von EU-Skepsis präsentiert Matera seinen fast eine Million erwarteten Besuchern den ganz eignen Blick auf Europa.