aspekte am 12. Juni 2020

Wie gefährlich ist Präsident Donald Trump für die amerikanische Demokratie? Kann er die von uns Deutschen so bewunderte Verfassung ins Wanken und das System von Checks and Balances aus dem Gleichgewicht bringen? Seit Beginn seiner Amtszeit hat Trump aus seiner Verachtung für die amerikanische Verfassung keinen Hehl gemacht. Er hat, wie die Washington Post herausfand, in dieser Zeit über 10.000 Mal gelogen beziehungsweise nur die halbe Wahrheit gesagt. Trump hat Ermittlungen gegen sich behindert und in einem Akt politischer Korruption sein Amt missbraucht, als er den ukrainischen Premierminister für seine Wahlkampfzwecke unter Druck setzte. Trump zweifelt schon jetzt das Ergebnis der Wahlen vom kommenden November an und droht ständig mit dem Ausnahmezustand; außerdem lobt er bewaffnete Milizen, die in Landesparlamente eindringen und die Lockerung des Lockdowns fordern. Trumps Unfähigkeit, auf die Pandemie angemessen zu reagieren, hat die USA in eine unnötig tiefe Wirtschaftskrise getrieben. Der Präsident zersetzt die Bindungskräfte der Gesellschaft und spaltet das Land weiter. Angesichts von Trumps Drohung, nach dem Tod von George Floyd das Militär im Inneren einzusetzen und die Unruhen mit Waffengewalt niederzuschlagen, wächst die Sorge, dass Amerika am Scheideweg steht. Die Gefahr, dass der Präsident das Land in eine Autokratie verwandeln könnte, ist real, sagt die Journalistin, Historikerin und Nationalbook Award-Gewinnerin Masha Gessen. Wir sprechen mit Gessen, dem Politologen Daniel Ziblatt, dem Philosophen Cornel West sowie dem Bürgerrechtsaktivisten Ibram X. Kendi über die Frage, ob die US-Demokratie diesen Präsidenten überleben wird.