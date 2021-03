Mensch und Machine stehen in einem jahrhundertlangen Wettstreit. Was der Mensch dabei oft vergisst: Er hat die Maschine selbst erfunden, den Algorithmus gerechnet, der sich nun unter dem Stichwort "Künstliche Intelligenz", "selbstlernende Systeme" oder "neuronale Netzwerke" immer mehr in unser Leben einklinkt. Die Kunst hat schon in der Frühzeit der Computer - in den 70ern bis 90ern - den Weg ins Digitale gesucht und dabei eine Art Sehnsucht nach Perfektion und nach Steuerung durch die Maschine ausgelöst. Stets war das Technoide auch ästhetisch interessant. Manche Künstler arbeiteten mit Avataren und schlossen die Rechner an ihre Gehirnströmen an. Man träumte von einer virtuellen Koexistenz mit der Maschine. Mittlerweile scheint die Künstliche Intelligenz sehr bescheiden geworden und verausgabt sich in der Gesichtserkennung oder Kaufoptimierung. In der Kunst verausgabt sie sich entweder in Malmaschinen oder in so genannter NFT-Kunst, deren Wert allein in ihrer digitalen Einzigartigkeit liegt und deren astronomische Preise massenhysterische Züge haben. Was aber KI, künstliche Intelligenz erzeugt, wenn begabte Künstler wie der junge Brite Jake Elwes sie in die Hände bekommen, geht weit über das mechanische Reproduzieren von Fertigkeiten oder Stilen hinaus, oder über Robotergeschöpfe, die zwischen Grusel und Kitsch schwanken. Das Provozieren der Rechengiganten, wie es Jake Elwes betreibt, ist künstlerisch spannend und stößt zu philosophisch-ästhetischen Fragen vor. Unter der dekorativen Oberfläche.