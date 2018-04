aspekte am 13. April 2018

Quelle: Dumont

Seit die wissensdurstige Britin Mary Anning im Jahre 1830 an der südenglischen Küste den ersten Dino – einen Ichthyosaurier – entdeckte, versuchen Menschen, sich anhand fossiler Knochenreste - im Glücksfall halbwegs vollständiger Skelette -, ein Bild von den Giganten des Erdmittelalters zu machen. Doch warum? Ist es, wie bei den Sauropoden, der bloße Gigantismus, der fasziniert? Warum rückte später der Tyrannosaurus Rex so extrem in den Mittelpunkt? Allein wegen seiner monströsen Raubtierhaftigkeit? Oder dank Hollywood? Was wissen wir tatsächlich von unseren Paläo-Vorgängern? Und warum beschäftigen wir uns weit weniger mit den heute lebenden Dinosauriern? Vermutlich war die Artenvielfalt der Dinosaurier nie größer als gerade jetzt, so der Dino-Experte Bernhard Kegel in seinem neuen Buch "Ausgestorben, um zu bleiben". Nur müsste man Vögel dafür als das nehmen, was sie tatsächlich sind: nicht Verwandte, nicht Nachfolger, sondern: Dinosaurier. Die riesigen Nicht-Vogel-Dinosaurier der Kreidezeit hatten viel mehr Ähnlichkeit mit den gefiederten Erdbewohnern von heute als lange angenommen. Fast kann man von einer Revolution des Wissens sprechen, zumal 85 Prozent aller heute bekannten Dinosaurierarten ihren Namen erst nach 1990 erhielten, also relativ junge Entdeckungen sind. Es ist Zeit, so Bernhard Kegel, für eine gründliche Revision eines Saurierbildes, das dem Homo sapiens seit nunmehr fast 200 Jahren als höchst variable Projektionsfläche dient.