aspekte vom 13. Juli 2018

Quelle: DVA

Demokratien sterben heute nicht mehr an einem Militärputsch oder im Bombenhagel, sie gehen an den Wahlurnen zu Grunde. In Russland, Venezuela, Ungarn oder in der Türkei sind Autokraten an die Macht gekommen, die die demokratischen Institutionen langsam und innerhalb eines legalen Rahmens von innen aushöhlen. Die Harvard-Professoren Daniel Ziblatt und Steven Levitsky haben darüber ein unaufgeregt nüchternes und zugleich eindringliches Buch geschrieben. In "Wie Demokratien sterben" geben sie den Wählern eine Checkliste an die Hand, die ihnen ermöglichen soll, Möchtegern-Autokraten schon im Vorhinein zu erkennen: Halten sie sich an die demokratischen Spielregeln? Behandeln sie ihre Gegner mit Respekt? Dulden oder tolerieren sie Gewalt? Beachten sie die Pressefreiheit? Der amerikanische Präsident Donald Trump hat schon im Wahlkampf all diese Kriterien nicht erfüllt. Allerdings wäre seine Wahl ohne das Versagen der Republikanischen Partei unmöglich gewesen. Wie die italienischen und deutschen Eliten bei Mussolini und Hitler, glaubten auch die Republikaner, sie könnten Trump einhegen und kontrollieren. Negative Folgen über die USA hinaus: Der Umstand, dass sich der Antidemokrat, der "serielle Regelbrecher" Trump, der sich in der Gesellschaft von Autokraten am wohlsten fühlt, Präsident der USA ist, ist schädlich für die Demokratie in der Welt – nun könnten sich auch die anderen Regelbrecher auf ihr "Vorbild" berufen. Ziblatt und Levitsky sehen in Trump jedoch nur das Symptom für die Krise der Demokratie. Die zerstörerische Polarisierung des amerikanischen Parteiensystems resultiere aus dem Umstand, dass sich die Republikaner seit den 60er Jahren zu einer immer radikaler werdenden Partei der weißen Mehrheit entwickelt haben - die Angst hat, ihre Vormachstellung zu verlieren, so die Autoren. Der Demokratischen Partei raten die beiden Professoren, jede Eskalationspolitik zu vermeiden und nicht mit gleichen Mitteln zurückzuschlagen. Die populistische Welle, die viele Demokratien bedroht, müsse vor allem durch breite gesellschaftliche Koalitionen und durch sozialpolitische Maßnahmen gebrochen werden. Und dadurch, dass wir uns bewusst machen, dass eine lebendige Demokratie, die wir so lange für selbstverständlich hielten, durchaus sterblich ist.