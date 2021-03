aspekte vom 13. März 2020

Ganz anders als Ingo Schulze, der in seinem neuen Roman "Die rechtschaffenen Mörder"die Radikalisierung der bürgerlichen Mitte in Dresden in den Fokus nimmt. Sein Protagonist, der Antiquar Paulini, hatte es geschafft, sich in der DDR in der Nische einzurichten - mit einer Welt aus Büchern. Seine Passions-Geschichte wendet sich mit den Umbrüchen von 1989/90. Es ist die Geschichte einer schrittweisen Vertreibung: aus seinem Bücherparadies, aus seinem Haus, aus seiner Liebe. Elbe-Hochwasser und Alteigentümer besorgen den Rest. Am Ende bleibt in diesem doppelbödigen Roman ein Mann, der sein humanistisches Erbe über Bord wirft und von Kanaken palavert, vielleicht sogar Gewalt gegen Geflüchtete anstiftet. Dass ein solcher rechter Aufbruch nicht ohne Folgen bleiben kann, schildert in seinem kinoreifen Debüt "Hawaii" der Heilbronner Cihan Acar. Hawaii ist das Problemviertel der Stadt, hier ist sein Held Kemal aufgewachsen. Fast schien er rauszukommen aus dem Loch - als Profi-Fußballer in der Türkei. Doch am Ende landet er wieder da, wo er herkommt. Nur kleben inzwischen überall "Heilbronn Wach Auf"- Aufkleber in der Stadt und seine Community macht Gegendruck. Zuhause bleiben oder den Rechten den Schädel einschlagen? "Wer allein bleibt, den frisst der Wolf", sagen seine Freunde. Kemal muss sich entscheiden.