aspekte vom 13. November 2020

AC/DC – sie sind unbestreitbar eine der erfolgreichsten Bands des Planeten. Ihre Alben sind legendär: Highway to Hell, Back in Black, Razors Edge. Zwar hat die Band in den letzten vier Jahrzehnten rund 200 Millionen Alben verkauft, die man gut und gern zu Hause hören kann, aber der Erfolg fußt natürlich maßgeblich auf ihren legendären Live-Konzerten. 2008 verkauften sie mehr als 300.000 Eintrittskarten für ihre Europa-Tour innerhalb von 77 Minuten - Weltrekord. Ewig mussten die Fans warten, jetzt, nach sechs Jahren, gibt es endlich wieder frische Musik. Das neue Album "Power Up" wird mittenhinein veröffentlicht in die Pandemie - und alle Tour-Pläne haben sich in Luft aufgelöst. aspekte fragt den Bandgründer und Leadgitarristen Angus Young von Berlin nach Sidney: "Wie geht es Helden der Live-Musik damit, festzusitzen?" Das neue Album jedenfalls macht da weiter, wo sie schon immer waren: bei pumpendem Hard-Rock, geradeaus und gutgelaunt. Spaßmusik, ein simpler Stimmungsaufheller. Jetzt müsste nur noch mal jemand der Pandemie Bescheid geben - AC/DC stünden bereit.