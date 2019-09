aspekte am 13. September 2019

Da, wo heute schwarz gekleidete Teenager Schlange stehen und ihr Leben als sinnlos empfinden, nachdem sie von tätowierten Türstehern des Eingangs des Party-Palastes verwiesen worden sind, war 1989 ein Fernheizwerk in Berlin-Friedrichshain. Das Berghain ist mittlerweile der berühmteste Club der Welt und doch am Ende nur ein Trittbrettfahrer der frühen Clubszene, die tatsächlich seit 1989 ihren unaufhörlichen Aufstieg begann - im kleinen Berlin. 13 Jahre vor Eröffnung des Berghain pumpte der Beat schon im ehemaligen Tresorraum des Kaufhauses "Wertheim" jungen Menschen das Gefühl in die Adern, an etwas Ungeheuerlichem teilzuhaben. Technoide Sounds in Kombination mit Drogenzufuhr und Sex verleiteten damals Menschen zum Durchtanzen ganzer Wochenenden. Was heute von Billigtouristen zum abgeschmackten Dröhnerlebnis verkommt, war einstmals eine Avantgarde-Szene, die bei jeder durchfeierten Nacht nicht wissen konnte, ob es einen Morgen danach geben würde. Die Faszination dieser im Dunkel der Nacht pumpenden Gegenwelt zeigt jetzt eine Ausstellung bei C/O Berlin. "No Photos on the Dance Floor" beleuchtet die Zeit nach dem Mauerfall und den Aufstieg von Hinterhof-Clubs zu bunkerartigen Kommerzmaschinen des Exzesses. aspekte hört in die Bilder rein.