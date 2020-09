aspekte vom 14. Februar 2020

Wahldebakel in Thüringen: Die AfD verhilft einem Kandidaten der FDP zur Position des Ministerpräsidenten. Mit ihrer kalkulierten Aktion stürzt die AfD die anderen Parteien in eine Sinnkrise, nicht nur in Thüringen. Die Aktion reiht sich ein in eine beunruhigende Tendenz der internationalen Politik: Donald Trump wurde mit Lügen und Beschimpfungen Präsident der Vereinigten Staaten, Boris Johnson übernahm trotz grotesker Verdrehungen der Wirklichkeit das Amt des Premierministers in Großbritannien. In Teilen Europas gewinnen populistische Parteien und Politiker zunehmend Macht. Dabei rückt die Vernunft, die eigentlich oberstes Gebot in der Politik sein sollte, immer mehr in den Hintergrund. Wie kam es zu dieser Entwicklung auch in der Bundesrepublik? Wie haben die extremen Ansichten der rechten Akteure in die Gesellschaft gefunden? Dirk Neubauer, SPD-Bürgermeister in Sachsen sagt: „Wir haben verlernt, wie Gesellschaft geht – nicht nur im Osten“ Die Wissenschaftlerin Eva Walther analysiert den Erfolg der AfD aus psychologischer Sicht und der Soziologe Heinz Bude warnt vor dem Auseinanderbrechen der Gesellschaft und appelliert an eine neue Solidarität.