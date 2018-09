aspekte am 14. September 2018

Seine Stücke nannte er "Engel-Prozessionen", "Mantra", oder "Inori", was so viel heißt wie Gebet: Der aus dem katholischen Köln stammende Komponist Karlheinz Stockhausen hat nicht nur die Grenzen des Klangs, sondern auch des Glaubens erweitert. In seinen Kompositionen hat der religiöse Revolutionär stets die Harmonie der Welt und der Religionen beschworen, die Vielfalt in der Einheit. Dafür wurde er oft belächelt und ausgepfiffen. Doch wie sieht es mit diesen Werken heute aus, zwölf Jahre nach seinem Tod? In einer Zeit, die Politologen als das 'Jahrhundert der Religion' bezeichnen, wo wir über Kruzifix oder Kopftuch im Klassenzimmer debattieren und religiöser Fanatismus Raum greift. Was hätte Stockhausen zu all dem gesagt? Sein spirituelles Stück "Mantra" für zwei Klaviere ist heute eines der populärsten Werke zeitgenössischer Musik und wird neben "Inori" beim Musikfest Berlin wieder aufgeführt.