aspekte am 15. Februar 2019

Charlotte Rampling

Quelle: Tim Brakemeier/dpa

Kühl, distanziert, reserviert – Charlotte Ramplings Blick fasziniert Kinogänger seit über 50 Jahren. Mit Werbefotos fing ihre Karriere an, durch "Der Nachtportier" wurde sie weltweit berühmt. Durch komplizierte, seelisch verletzte Frauenrollen schuf Rampling sich ihre eigene Sparte im europäischen Kino. Ihre Kollaboration mit François Ozon machte sie einem neuen Publikum bekannt, war der Neustart einer Karriere jenseits ihrer 50er. Sie arbeitet unermüdlich weiter – und das in einem Alter, in dem Frauen meist keine Rollen mehr finden. Was macht Rampling so anders? Was ist das Geheimnis ihrer Ausstrahlung, ihres Spiels? Auf der diesjährigen Berlinale erhält Rampling einen Ehrenbären. aspekte hat die Schauspielikone in Paris getroffen – und erfahren, warum für die 73-Jährige kein Ende in Sicht ist.