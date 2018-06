aspekte am 15. Juni 2018

Quelle: ZDF

Drei Frauen in Namibia: Eine blasse Frau mit weißem Sonnenschirm vor der Bibliothek in der Lüderitz-Bucht, eine ebenso selbstbewusste Schöne in der Uniform der deutschen Schutztruppe mit gestreckter Peitsche über ihrem Kopf in Windhuk, eine andere in einem sandverwehten Farmhaus in der Omaheke-Wüste. Die Fotos wirken modern, fast cool. Kulissen, Ausstattung und Haltung sind dagegen im Kolonialstil von 'Deutsch-Südwest' gehalten - so der Name der deutschen Kolonie 1884 bis 1915 auf dem Gebiet des heutigen Namibia. Der deutsch-jüdische Fotokünstler Marc Babej aus New York irritiert in seiner Fotoserie "Unser Afrika", die ab Mitte Juni in der "Rathausdiele" von Hamburg - dem einstigen Tor zu Deutschlands Übersee-Kolonien - gezeigt wird, einmal mehr. Babej zwingt zum genauen Hinsehen: Was ist heutig, was Vergangenheit? Wie weit entfernt ist die deutsche Kolonial-Ära wirklich? Auch der Völkermord, den Deutsche zwischen 1904 und 1908 an den Hereros und Namas begingen. Gerade klagen Vertreter der beiden namibischen Bevölkerungsgruppen auf Wiedergutmachung vor einem New Yorker Bezirksgericht - unter ihnen Ralph Kakuuo, der die zögerliche Haltung Deutschlands arrogant und respektlos findet. Ganz anders Ruprecht Polenz, der Sonderbeauftragte der Bundesregierung für die Gespräche mit Namibia, der seine heikle offizielle Mission durch das Gerichtsverfahren verzögert sieht - während Grüne wie Cem Özdemir eine klare Anerkennung der Schuld und rasche Entschädigung für überfällig halten. Einig sind sich alle Parteien, dass dieser erste Genozid der Menschheit noch immer unterbelichtet ist und daher auch politisch und moralisch unterbewertet wird. Ein Grund mehr, warum Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank Marc Babejs Fotoprojekt in der Freien und Hansestadt zeigen möchte.