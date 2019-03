aspekte am 15. März 2019

Er ist ein Meister des Feuerwerks: Cai Guo-Qiang. Er gehört zu den international bekanntesten Vertretern der zeitgenössischen chinesischen Kunst, wie der Gewinn des Goldenen Löwen in Venedig und Ausstellungen in New York und Bilbao zeigen. Wo er auftritt, knallt es. Beim Feuerwerk zur Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2008 oder jetzt am Vesuv in Pompei. Er will den historischen Ausbruch des Vulkans, der die Stadt begraben hat, pyrotechnisch nachstellen. Aus diesem Zerstörungsprozess werden neue Werke entstehen, die am nächsten Tag in einer großen Einzelausstellung im Museo Archeologico di Napoli neben den archäologischen Werken aus Pompei ausgestellt werden.