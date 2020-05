Sie sind die mit Abstand größte gesellschaftliche Gruppe der Verlierer des coronabedingten Lockdowns: Die Frauen. Denn die zwei Monate Kita- und Schulschließung haben deutlich gemacht, dass die Gleichberechtigung in Deutschland lange nicht soweit ist, wie viele vorher vielleicht angenommen haben. Es sind die Frauen und Mütter, die sich jetzt in vielen Familien um die Kinder kümmern, die zuhause bleiben müssen. Auch die Erwerbstätigen sind oft die, die jetzt dann eben mehrere Jobs parallel machen – wenn denn Homeoffice überhaupt möglich ist. "Seit das Coronavirus draußen sein Unwesen treibt, bin ich hier drinnen Arbeitnehmerin, Mutter, Lehrerin, Erzieherin, Anti-Langeweile-Clown und Kantinen-Chefin", schreibt die Juristin, Autorin und Bloggerin Marlene Hellene. Es sind aber auch die Frauen, die "da draußen" die jetzt entscheidende Arbeit machen und den höchsten Risiken ausgesetzt sind. 75 Prozent der sogenannten systemrelevanten Arbeit, meist niedrig entlohnt, wird von Frauen erledigt. In der Pflege sind es sogar 83 Prozent. Eine erste Studie des Wissenschaftszentrums Berlin deutet einen gesellschaftlichen Rollback an. Oder ist auch in diesem Fall die Krise eine Chance für Veränderung? aspekte spricht mit Autorin Marlene Hellene, Ex-Familienministerin Renate Schmidt, dem Konjunkturforscher Claus Michelsen, der Krankenschwester Yvonne Falckner und der Philosophin Svenja Flaßpöhler über das, was Corona über das Geschlechterverhältnis offenbart – und welche Folgen die Maßnahmen haben werden.