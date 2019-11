aspekte vom 15. November 2019

Quelle: The Gonzervatory / Philipp Jedicke

1,5 Million Kinder besuchen in Deutschland eine Musikschule. Eine Million nehmen zusätzlich privaten Musikunterricht. Doch Geld für die öffentlichen Musikschulen ist in der Kulturnation Deutschland kaum vorhanden. Die Kulturpolitik kapriziert sich lieber auf strahlende Leuchttürme. Wenn es um das Musikstudium geht, wird die Luft eng. Zwar ist Musik angesagt, wie lange nicht mehr: Aber in Deutschland gilt immer noch E oder U. Was an den Konservatorien im klassischen Bereich gelehrt wird, ist in erster Linie Disziplin, Auswendiglernen und Karrieredenken. Spielfreude und Spaß am Musikerleben bleibt eine Ausnahme. Durch die Hölle der akademisch-spaßbefreiten Musikausbildung ging auch der Kanadier Jason Beck, besser bekannt als Chilly Gonzales, oder einfach Gonzo. Der begnadete Entertainer lebt seit langer Zeit in Deutschland. Zusammen mit dem Klassikstar Igor Levit hat er mit seinem Klavierspiel auch schon das aspekte-Studio gerockt. Dieser Chilly Gonzales also hat sich gedacht, wenn es keine Musikschulen gibt, die Spielfreude fördern, dann mach ich einfach mein eigenes Konservatorium: Das „Gonzervatory“. Was das bedeutet, hat aspekte für Sie herausgefunden.