aspekte vom 15. September 2017

Dreh mit dem Cellisten Matt Haimovitz beim Tippet Rise Arts Festival Quelle: ZDF

Es ist eine beeindruckende Natur: Die grünen Hügel und schneebedeckten Bergspitzen der Beartooth Mountains, der Yellowstone River. Ein archaischer, fast vergessener Ort, mitten in Montana. Lange war diese Gegend ein Anziehungspunkt für Jäger und Angler. Künstler und Musiker hat es dort bisher kaum hin verschlagen. Bis Cathy und Peter Halstead vor einem Jahr das "Tippet Rise Art Festival" gründeten. Auf einer Fläche von mehr als 10 Hektar verschmelzen Kunst, Musik und Natur. Und es ist alles da, was Musiker brauchen: Ein perfekter Flügel, eine weltklasse - wenn auch kleine - Konzerthalle und eine fantastische Umgebung. Cathy and Peter Halstead wollten einen Ort kreieren, wo Menschen jenseits großer Konzertsäle und Museen ein intimes und sehr privates Erlebnis mit Kunst und Musik haben könnten. Die Tickets kosten lediglich zehn Dollar, sind aber begrenzt, denn es soll keine Massenveranstaltung werden. Bei gutem Wetter finden die klassischen Konzerte im Freien statt, zwischen imposanten Steinskulpturen. In diesem Jahr wird Matt Haimovitz beim "Tippet Rise" zu Gast sein. Er war der Urtyp eines Wunderkindes, debütierte früh in der ganzen Welt. Im Alter von dreizehn Jahren sprang er für seinen Mentor Leonard Rose in der Carnegie Hall ein und spielte das zweite Cello zwischen Isaac Stern, Shlomo Mintz, Pinchas Zuckerman und Mstislaw Rostropowitsch im Streichquintett von Franz Schubert. Mit 26 hatte er genug vom Starzirkus, beendete den Exklusivvertrag bei der Deutschen Grammophon, studierte in Harvard und gründete sein eigenes Label. Anschließend tingelte Haimovitz mit seinem Cello durch die Bar- und Clubszene der Vereinigten Staaten. In Konzerthäusern fühlt er sich unwohl, Einkaufszentren und Hinterhöfe sind seine Bühne. Er mag ungewöhnliche Orte, kein Wunder, dass er sich in den Bergen von Montana wohlfühlt, fernab von Trumps Amerika.