Da laufen sie wieder: die Rote-Teppich-Saison hat begonnen. Es glitzert und schillert allabendlich vor dem Berlinale Palast am Potsdamer Platz. Frauen in High Heels und Prinzessinnenkleidern drehen ihr Dekolleté gelenkt vom Fotografengeschrei in alle Richtungen. Alle Frauen? Schluss mit dieser unausgesprochenen Kleiderordnung! Das fordert die Schauspielerin Anna Brüggemann und hat mit ihrem Aufruf und Hashtag "Nobody’s doll" - "Niemandes Püppchen" - schon einige Filmschaffende hinter sich versammelt. Selbstbestimmt über den Teppich laufen – es könnte ein Symbolbild sein für den Aufbruch der Frauen. Pünktlich zur Berlinale hat die Initiative Pro Quote Film verkündet, nun neun Gewerke aus dem Filmschaffen hinter sich zu versammeln. Die Frauen fordern nichts Geringeres als die Hälfte der Jobs im Film- und Fernsehgeschäft, das zu 95 Prozent mit öffentlichen Geldern gefördert wird. Nur die Hälfte aller Frauen, die an Filmhochschulen ausgebildet wird, arbeitet tatsächlich in ihrem Beruf. Das weibliche Personal werde nach wie vor ignoriert, kritisiert die Initiative und verweist auf aktuelle Studien, die die strukturelle Benachteiligung in erschreckenden Zahlen deutlich machen. Pro Quote Film sieht sich als Antwort auf die Probleme, die im Rahmen der #Metoo-Debatte ans Licht kamen: denn wenn sich Strukturen in Richtung Gleichberechtigung änderten, könne auch Machtmissbrauch effektiver verhindert werden. aspekte spricht mit Schauspielerinnen, Produzentinnen und Politikern über die überfällige Gleichberechtigung in Film und Fernsehen.