aspekte vom 16. März 2018

Der Mordanschlag auf den Ex-Agenten Sergej Skripal und dessen Tochter ruft Bilder in Erinnerung: die Bilder von vor 12 Jahren, als Alexander Litwinenko durch eine Vergiftung mit Polonium umgebracht wurde. Auch er war ein russischer Agent und dann beim britischen Nachrichtendienst. Der Fall ist bis heute nicht geklärt. Im Fall Skripal stellt sich erneut die Frage: wer steckt hinter dem Anschlag? Was könnten die Motive Russlands für einen so öffentlichen Mord sein? Der investigative Journalist Andreas Förster hat sich mit einer Reihe politischer Morde durch Geheimdienste beschäftigt. Er weiß, dass es nicht unbedingt immer darum geht, jemanden zu beseitigen, sondern auch darum, mit einem Mord Politik zu machen. Es geht darum, mögliche Überläufer abzuschrecken, Regierungen unter Druck zu setzen. Aber natürlich können Morde auch dafür genutzt werden, sie einem Geheimdienst „unter zu jubeln“, die dieser gar nicht begangen hat. Die Reihe der Morde durch Geheimdienste ist lang: vom Giftmord via Regenschirm im Kalten Krieg, über den Geheimdienstmord in einem Hotel in Dubai, dem Mord an dem Stiefbruder des nordkoreanischen Staatschefs auf einem Flughafen bis hin zu den aktuellen Fällen.