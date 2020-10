Quelle: dpa

Die in Paris lebende Schriftstellerin und Übersetzerin Anne Weber ist mit dem Deutschen Buchpreis 2020 ausgezeichnet worden. Sie schreibt in "Annette, ein Heldinnenepos" über die heute 96-jährige französische Widerstandskämpferin Anne Beaumanoir. Diese kämpfte nicht nur in der Résistance, sondern später auch im algerischen Untergrund. Das besondere an Webers Buch: sie hat es in Versform geschrieben